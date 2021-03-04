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Глава МИД России оценил позицию НАТО по отношению к Турции

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Турция стремится проводить независимую, национально-ориентированную внешнюю политику, за что подвергается критике со стороны участников НАТО, считает глава МИД России Сергей Лавров.

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В ходе интервью британскому изданию «Русская мысль» министра спросили, как можно объяснить позицию Североатлантического альянса по отношению к Турции, которая ведет «двойную игру» на международной арене и выходит за пределы границ, применяя оружие.

Лавров отметил, что Анкара придает большое значение членству в НАТО, в связи с чем несет ряд «общенатовских» обязательств.

«Вместе с тем турецкое руководство стремится проводить независимую, национально-ориентированную внешнюю политику. Как раз за нежелание слепо следовать в фарватере линии Вашингтона и самостоятельность в выборе средств обеспечения собственной обороноспособности Анкара и подвергается критике со стороны натовских союзников», — цитирует издание министра 4 марта.

Из-за подобного поведения против Турции вводят санкции по отдельным направлениям, однако на данном примере можно оценить, как внутри НАТО «реально обстоят дела с демократией», заключил Лавров.

В феврале помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что покупка Турцией зенитных ракетных систем С-400 подрывает сплоченность и эффективность НАТО.

При этом Салливан подчеркнул желание новой американской администрации «выстроить конструктивные связи» между США и Турцией.

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