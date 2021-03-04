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США пообещали помочь другим странам смягчить влияние изменения климата

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США помогут другим странам смягчить последствия изменения климата и окажут гуманитарное содействие пострадавшим от стихийных бедствий. Об этом говорится в «Промежуточных стратегических наставлениях по национальной безопасности», опубликованных 3 марта на сайте Белого дома.

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«Климатический кризис формировался веками. США и мир столкнутся с нарастающими экстремальными погодными и экологическими явлениями. Если мы не начнем действовать немедленно, то упустим последнюю возможность избежать ужасных последствий изменения климата для здравоохранения, экономики и безопасности», — говорится в документе.

Планируется, что США в ближайшие месяцы намерены собрать «крупнейшие экономики мира», побудив их активизировать усилия в сфере изменения климата, в частности, в сокращении выбросов.

Ранее, 25 февраля, стало известно, что группа ученых из Германии, Ирландии и Великобритании пришла к выводу, что за прошедшие сто лет произошло беспрецедентное замедление Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) и ее главного элемента — течения Гольфстрим.

Авторы исследования отметили, что ослабление Гольфстрима связано с изменениями в климатической системе, вызванными деятельностью человека. Среди основных последствий — уникальное похолодание в северной части Атлантического океана, где за последние сто лет образовалось так называемое холодное пятно, блокирующее перенос тепла, а также подъем уровня моря у Восточного побережья США.

По словам руководителя климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексея Кокорина, замедление скорости Гольфстрима является локальным.

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