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На Камчатке возбудили дело после смертельного ДТП с автобусами

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Следствие возбудило уголовное дело по факту ДТП с двумя автобусами в Камчатском крае, в результате которого погибли люди, сообщается на сайте СУ СК по региону в четверг, 4 марта.

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Авария произошла 3 марта на 54-м км дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково.

Установлено, что водитель автобуса №201 не учел состояние дорожного покрытия в сложных погодных условиях, превысил безопасную скорость движения при сближении с двигающимся автомобилем «Урал», совершил экстренное торможение и допустил занос с последующим выездом на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом №218.

Жертвами ДТП стали водитель автобуса №218 и пассажир автобуса №201. Не менее 20 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке людей рейсовым автобусом, повлекшим по неосторожности гибель двух человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ)», — сказано в сообщении.

Водителя автобуса задержали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного органами полиции по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В настоящее время решается вопрос о передаче уголовного дела из органов полиции в СУ СК по Камчатскому краю. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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