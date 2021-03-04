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Нападение на людей в Швеции расследуют как покушение на убийство

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Мужчина набросился с холодным оружием на людей в шведской Ветланде, в результате атаки ранены восемь человек. Нападение расследуют как покушение на убийство. Одновременно с этим силовики выясняют возможные террористические мотивы подозреваемого, передает телеканал «Известия».

Жизням пострадавших ничего не угрожает, они госпитализированы. Полицейские при задержании вынуждены были стрелять и ранили нападавшего. Он жив, его также отправили в больницу в тяжелом состоянии. Мужчина находится под охраной, его допрос пока не проводили. В ходе спецоперации несколько районов были оцеплены.

Известно, что в полицейский участок за несколько часов до ЧП поступали звонки с предупреждениями. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен осудил произошедшее и назвал атаку «ужасным насилием».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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