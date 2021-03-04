Сотрудник МВД ДНР убит украинским снайпером во время эвакуации детей

В МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили о гибели сотрудника во время эвакуации детей с линии боевого соприкосновения, рассказали в пресс-службе ведомства в среду, 3 марта.

Ранее в этот день в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении группы детей в районе ясиноватовской промзоны, расположенной на линии соприкосновения между позициями украинских силовиков и Народной милиции ДНР. Для их эвакуации в район была направлена следственно-оперативная группа.

В ходе проведения мероприятий группа была обстреляна прицельным снайперским огнем, был смертельно ранен младший сержант полиции. Правоохранителям пришлось прервать операцию, дети не были эвакуированы. На данный момент их местонахождение неизвестно.

Отмечается, что случаи проникновения детей на линию соприкосновения ранее «происходили неоднократно» и пресекались сотрудниками МВД. В министерстве обратили внимание на то, что, согласно Минским договоренностям, в Донбассе введен полный режим прекращения огня.

«Указанные действия украинской стороны в очередной раз продемонстрировали полное игнорирование не только минских договоренностей, но и норм общечеловеческой морали и прямо указали на откровенно провокационный характер», — сказано в сообщении.

В феврале в автомобиле одного из командиров Народной милиции самопровозглашенной ДНР сработало взрывное устройство. Инцидент произошел в одном из жилых районов Горловки. Министерство госбезопасности ДНР квалифицировало подрыв автомобиля как теракт, было возбуждено уголовное дело.