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Пользователи из России пожаловались на сбои в работе Google и YouTube

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Российские пользователи Google и YouTube столкнулись со сбоями в работе сервисом. Об этом 3 марта свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных в Сети ресурсов.

По данным портала, первые неполадки были зафиксированы около 1:00 мск. По состоянию на 2:30 они не устранены.

Самой распространенной проблемой стали сбои в работе поискового сервиса Google (93%), еще 6% жалуются на сложности при входе в учетную запись.

81% посетителей YouTube пожаловались на проблемы с загрузкой веб-сайта, 10% испытывают сложности с входом в учетную запись, еще 8% рассказали о проблемах с загрузкой видео.

В феврале сообщалось, что браузер Google Chrome перестанет работать на компьютерах и ноутбуках старше 2005 года выпуска.

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