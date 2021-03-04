Глава ВЦИОМа объяснил резонанс вокруг памятника на Лубянке

Оживленная полемика вокруг установки памятника на Лубянке объясняется тем, что история для россиян — «национальный спорт», отметил в разговоре с «Известиями» генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров.

«Мы все ей очень интересуемся, ищем в ней основания для национальной идентичности. Эти фигуры (Александр Невский и Феликс Дзержинский. — «Известия») формируют ее определенные аспекты, элементы. Вроде бы споры идут о прошлом, но на самом деле — они из дня сегодняшнего. Если бы был воздвигнут памятник одной из этих фигур, это символизировало бы ценности, которые с этим человеком связываются сегодня», — отметил социолог.

Тем не менее он призвал не преувеличивать эту тему, поскольку число проголосовавших составило лишь около 300 тыс. человек, а население Москвы — более 12 млн.

«Какой памятник возвести на Лубянке — это явно не та проблема, решение которой нас сейчас продвинет и укрепит, консолидирует. Всё-таки надо больше думать о решении проблем сегодняшнего дня, а они всем известны и очевидны. Ну что, мы победим инфляцию, если поставим Дзержинского? Усилим импортозамещение и обеспечим нашу экономическую независимость, если поставим Невского?» — добавил Валерий Федоров.

Также в ходе беседы социолог рассказал о запросе россиян перед думскими выборами и проблемах несистемной оппозиции.

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