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Россия начала проектирование первой со времен СССР миссии на Венеру

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В России начинается проектирование межпланетной автоматической станции «Венера-Д». Об этом сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик Лев Зеленый.

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«Начинается техническое проектирование проекта. Состоялось важное совещание руководства РАН и «Роскосмоса». Мы приняли решения, в частности о венерианской программе. <…> Мы надеемся, что в 2029 году к Венере улетит первый аппарат», — приводит его слова ТАСС 4 марта.

Основные контуры программы будут определены в ходе совместного проектирования. На первом этапе планируется отправить на планету автоматическую станцию «Венера-Д». Исполнителями работ станут НПО им. С.А. Лавочкина (входит в «Роскосмос») и ИКИ РАН, с которыми в настоящий момент заключаются договоры. По словам Зеленого, проектирование займет около двух лет. Кроме того, в рамках программы планируется решить задачу доставки на Землю грунта с Венеры.

Ранее, 3 октября 2020 года, стало известно, что российскую программу исследования Венеры могут дополнить срочной миссией для изучения возможных признаков жизни в ее атмосфере, после того как ученые из Великобритании обнаружили там следы фосфина. Его наличие может указывать на существование жизни на планете.

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