Футбольным судьям запретили употреблять алкоголь в публичных местах

Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) разработал новые правила поведения для коллектива арбитров, которые включают в себя запрет на публичное употребление алкоголя перед и после матчами.

Как поясняет «Спорт-Экспресс», данные нововведения стали реакцией РФС на ряд инцидентов, когда на ужинах с участием представителей клубов употреблялись алкогольные напитки.

«Судьям, ассистентам судей, резервным судьям, инспекторам, ВАР, АВАР запрещается распитие алкогольных напитков в публичных местах, включая бары и рестораны, в дни перед матчем и после матча, в день матча», — сказано в тексте.

Кроме того, согласно новым правилам, арбитры должны избегать общения с представителями футбольных клубов, которое выходит за рамки их обязанностей, а также отказываться от публичного времяпровождения с ними в дни перед матчем и после матча, в день матча. Исключением являются регламентированные случаи и мероприятия.

Помимо этого арбитрам запрещено допускать в судейскую комнату представителей клубов и иных неуполномоченных для этого лиц, а также «беречь свою репутацию, соблюдать высокие стандарты поведения в сфере морали и этики, не подрывать доверия участников соревнований и любителей футбола».

23 февраля стало известно, что российские судьи и инспектора уровня Российской премьер-лиги (РПЛ), а также их руководители провели сбор в Сочи, где были разъяснены методические рекомендации по трактовке правил игры в футбол на ближайшие годы, а также новая система назначений арбитров на матчи, которую планируется в значительной степени автоматизировать.