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Для налогов МСП могут ввести единый платежный документ

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Для предпринимателей готовят специальный инструмент по погашению обязательств перед государством одним переводом. Над таким форматом единого платежного документа для перечисления налогов и сборов в бюджет работают Корпорация МСП, Минэкономразвития и Минфин. Об этом говорится в протоколе совещания с ведомствами у первого вице-премьера Андрея Белоусова (есть у «Известий»).

Сложности проведения расчетов с налоговой сегодня выступают одной из важных проблем для предпринимателей, сообщили «Известиям» в Корпорации МСП. Особенно это актуально для начинающих бизнесменов, у которых нет возможности оплачивать услуги опытного бухгалтера, уверены там.

— Чтобы сделать этот процесс простым и прозрачным, прорабатывается вопрос объединения платежей в рамках одного документа. Он будет понятен для бизнеса, сократит риски совершения ошибок и, как следствие, возникновения дополнительных издержек в виде начисления пеней, — пояснили в Корпорации МСП.

Там добавили, что предлагают таким образом снять дополнительную нагрузку с предпринимателей и перенести на государство обязанность по разнесению платежей по различным налогам и сборам.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Налог един: бизнесу готовят инструмент по платежам в бюджет одним переводом

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