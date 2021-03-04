Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
«Барселона» обыграла «Севилью» в ответном матче на Кубке Испании
Наука
Прототип космического корабля Starship взорвался после посадки
Экономика
Для налогов МСП могут ввести единый платежный документ
Мир
Активность вулкана Пакая в Гватемале увеличилась
Экономика
Таксистам стали начислять зарплату по номеру телефона
Армия
Новейшие ЗРК «Бук-М3» смогут уничтожать дроны в горах
Мир
Зеленский наложил вето на закон о предотвращении коррупции
Мир
Байден на год продлил антироссийские санкции
Мир
США намерены наладить диалог с РФ и КНР по стратегической стабильности

Пушков оценил заявление США о нежелании насаждать демократию за рубежом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский сенатор Алексей Пушков 3 марта оценил заявление Соединенных Штатов об отказе насаждать демократию за рубежом силой.

Повод для давления неважен: главное из внешнеполитической речи Байдена
Бороться с Россией, сдерживать Китай и восстанавливать международные институты - главные цели новой американской администрации

Ранее в этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация нового президента Джо Байдена не будет насаждать демократию за рубежом и силой свергать авторитарные режимы.

«Новая администрация США не будет заниматься сменой режимов за рубежом? А чем же она будет тогда заниматься? И зачем в этом случае США продолжают завозить, по данным Syria Times, десятки боевиков [запрещенной в РФ группировки] ИГИЛ из Ирака в Сирию?» — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, в случае отказа от политики «смены режимов» американские власти должны прекратить военную подготовку боевиков на своей базе Эт-Танф на востоке Сирии, закрыть саму базу и вывести всех военных США из арабской республики.

«Что-то подсказывает, что они этого не сделают. А раз не сделают, то значит, от политики «смены режимов» не отказываются. Пустое», — заключил Пушков.

3 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала правильным решение Соединенных Штатов отказаться от силового насаждения демократии в мире. Она посоветовала американским властям перечитать Устав ООН и впредь руководствоваться им.

27 февраля министерство иностранных дел Сирии обратилось к Совету Безопасности ООН с призывом принять немедленные меры для остановки агрессии США на сирийской территории.

За несколько дней до этого США нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Информацию об ударе подтвердили в Пентагоне. По данным издания The Washington Post, в результате атаки погибли несколько человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021