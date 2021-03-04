Пушков оценил заявление США о нежелании насаждать демократию за рубежом

Российский сенатор Алексей Пушков 3 марта оценил заявление Соединенных Штатов об отказе насаждать демократию за рубежом силой.

Ранее в этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация нового президента Джо Байдена не будет насаждать демократию за рубежом и силой свергать авторитарные режимы.

«Новая администрация США не будет заниматься сменой режимов за рубежом? А чем же она будет тогда заниматься? И зачем в этом случае США продолжают завозить, по данным Syria Times, десятки боевиков [запрещенной в РФ группировки] ИГИЛ из Ирака в Сирию?» — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, в случае отказа от политики «смены режимов» американские власти должны прекратить военную подготовку боевиков на своей базе Эт-Танф на востоке Сирии, закрыть саму базу и вывести всех военных США из арабской республики.

«Что-то подсказывает, что они этого не сделают. А раз не сделают, то значит, от политики «смены режимов» не отказываются. Пустое», — заключил Пушков.

3 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала правильным решение Соединенных Штатов отказаться от силового насаждения демократии в мире. Она посоветовала американским властям перечитать Устав ООН и впредь руководствоваться им.

27 февраля министерство иностранных дел Сирии обратилось к Совету Безопасности ООН с призывом принять немедленные меры для остановки агрессии США на сирийской территории.

За несколько дней до этого США нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Информацию об ударе подтвердили в Пентагоне. По данным издания The Washington Post, в результате атаки погибли несколько человек.