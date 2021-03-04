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Активность вулкана Пакая в Гватемале увеличилась

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Активность вулкана Пакая в Гватемале увеличилась, предупредила Служба управления стихийными бедствиями CONRED в среду, 3 марта.

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В сообщении службы отмечается, что выбросы лавы и вулканического материала достигают 800 метров в высоту. Это привело к падению пепла, в основном в населенных пунктах Сан-Франциско-де-Салес, Эль-Седро, Кальдерас, Эль Патросинио, Эль-Родео и Лос-Хасминес.

Вулканологи не исключают усиления этой активности в ближайшее время или сохранения ее на текущем уровне, а также появления новых и расширения существующих потоков лавы. Эруптивный столб над жерлом вулкана достигает высоты 5,5 километров.

CONRED предупредила руководство нацпарка Пакая о необходимости продолжить запрет доступа к вулкану, а местным властям и службам рекомендовано определить убежища для населения, обеспечив необходимые санитарные условия в связи с коронавирусом.

Ранее, 25 февраля, вулкан Синабунг в индонезийской провинции Северная Суматра выбросил столб пепла на высоту 1,5 км над вершиной кратера. Активность вулкана продолжалась в течение трех минут и 11 секунд.

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