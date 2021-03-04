СПбГУ вошел в топ-100 лучших университетов мира по версии QS

Санкт-Петербургский государственный университет вошел в топ-100 лучших вузов мира по версии Quacquarelli Symonds (QS) сразу по четырем предметам, сообщается на сайте университета в четверг, 4 марта.

«СПбГУ вошел в топ-100 лучших вузов мира сразу по четырем предметам: «Математика», «Философия», «Политика и международные отношения» и «Нефтяная инженерия. Еще по четырем он вплотную приблизился к заветной сотне — это «История», «Археология», «Лингвистика» и «Современные языки», — сказано в сообщении.

Кроме того, в этом году университет впервые вошел в предметный рейтинг по археологии и сразу занял место в группе 101–150. Также один из новых для СПбГУ ранжированных списков — «Нефтяная инженерия», где он занимает место в группе 51–100.

В категориях «Философия» университет перешел из группы 151–200 в 51–100, «Политика и международные исследования» — из 101–150 в 51–100.

По предмету «Математика» СПбГУ занимает 61 место в мире. Также к сотне лучших ВУЗ приближается в предметах «История», «Лингвистика» и «Современные языки».

Рейтинг QS World University Rankings by Subject публикуется с 2011 года. Составители списка оценивают деятельность ведущих университетов мира по 51 предмету в пяти областях знаний.

В октябре 48 российских учебных заведений вошли в предметный рейтинг мировых университетов THE World University Rankings by subject 2020 года.