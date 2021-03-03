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Около 2 тыс. новых контейнерных площадок установят в Московской области

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Около 2 тыс. контейнерных площадок нового образца построят в Подмосковье в этом году. Речь идет о площадках для серых и синих контейнеров, которые имеют навес для защиты отходов от размытия дождем или снегом и развеивания ветром.

«Места накопления твердых коммунальных отходов на территориях определяют органы местного самоуправления, но при выборе места размещения контейнерной площадки в обязательном порядке учитывается мнение жителей», – отметил глава областного министерства ЖКХ Антон Велиховский.

В регионе насчитывается свыше 63 тыс. мест накопления отходов. В позапрошлом году этот показатель составлял 16 тысяч, отмечает портал «Подмосковье сегодня».

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