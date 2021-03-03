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Захарова оценила слова Авакова об иновещании из Киева на русском языке

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Предложение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова организовать иновещание украинских телеканалов на русском языке на заграничную аудиторию — это паноптикум. Такую точку зрения 3 марта высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Человек, который возглавляет министерство внутренних дел, говорит о необходимости начала иновещания на зарубежные аудитории на русском языке. Если ты занимаешься внутренними делами и считаешь, что русский язык — часть культуры Украины, зачем же ты поддерживаешь закрытие русскоязычных украинских каналов, на которых работают украинские граждане, и инвестируют в них граждане Украины, и смотрят их граждане Украины?» — сказала она в эфире телеканала «Звезда».

По мнению Захаровой, подход украинских властей к языковой политике является «крайне циничным»: Киев, с одной стороны, «бесконечно ставит палки в колеса» тем гражданам, которые хотят «паритетного отношения» к языкам, а с другой — заявляет о том, что русский язык является частью украинской культуры.

Днем ранее Аваков выступил с предложением организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, заявив, что русская языковая культура принадлежит и украинцам.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона, введение экзаменов для чиновников, определяющих уровень знания украинского языка, и штрафы за нарушение норм закона.

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