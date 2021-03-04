Байден назвал «неандертальским» решение Техаса отменить масочный режим

Президент США Джо Байден счел «неандертальским мышлением» решение правительства Техаса об отмене обязательного ношения медицинских масок в штате.

«Последнее, что нам нужно сейчас, — это неандертальское мышление, будто все хорошо, снимайте маски и позабудьте обо всем этом», — пишет CNN в среду, 3 марта.

Американский лидер призвал граждан соблюдать меры предосторожности: как можно чаще мыть руки, надевать медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.

Накануне губернатор Техаса Грэг Эббот объявил, что с 10 марта в штате будет отменено предписание носить защитные маски из-за коронавируса, несмотря на рекомендации органов здравоохранения не делать этого.

Кроме того, с этого дня в штате смогут заработать все предприятия и организации, чья работа была ограничена на фоне пандемии.

В свою очередь советник по вопросам COVID-19 в Белом доме Энди Славитт призвал губернатора пересмотреть свое решение. По его мнению, всем штатам необходимо придерживаться рекомендаций по обязательному ношению защитных масок до тех пор, пока не завершится процесс вакцинации от коронавируса в стране.