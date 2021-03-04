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Таксистам стали начислять зарплату по номеру телефона

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Россиян начали избавлять от «зарплатного рабства». В начале марта три таксопарка подключились к сервису начисления гонораров водителям по номеру телефона, который запустил «Тинькофф» через систему быстрых платежей (СБП). Об этом «Известиям» рассказал директор Тинькофф Бизнес Федор Бухаров. По его словам, переводы частным лицам через СБП упростят расчёты с сотрудниками, а также ускорят процесс начисления денег.

— В перспективе помимо таксистов к сервису планируется подключить курьеров, работников различных маркетплейсов, фрилансеров, а также других работников сферы gig economy (свободная и краткосрочная форма занятости), которая переживает период бурного роста. Использовать номер телефона для отправки платежей физлицам смогут также приемщики металлолома — для выплат за сданный металл, автодилеры — при выкупе автомобилей с пробегом, — отметил представитель «Тинькофф».

Сейчас функционал B2C-переводов (Business-To-Customer) уже запущен в 40 банках, заявили «Известиям» в Национальной системе платёжных карт (выступает клиринговым центром СБП).

Сервис начисления зарплат через СБП призван решить проблему «зарплатного рабства». Сейчас многие работодатели вынуждают сотрудников оформлять карту банка, с которым компания сотрудничает в рамках зарплатного проекта при том, что технических или юридических ограничений для начисления денег на счета в других кредитных организациях нет. При переводе средств по номеру телефона они будут отправлены на счет в банке, который выбран основным.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Перевоз выплат: россиян начали избавлять от «зарплатного рабства»

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