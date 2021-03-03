МИД России оценил отказ США от практики продвижения демократии силой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала правильным решение американских властей отказаться от насаждения демократии за рубежом силовыми методами. Об этом она заявила 3 марта в интервью телеканалу «Звезда».

«Нельзя что-либо продвигать, даже не силой, а используя какие-то другие ресурсы, в другие суверенные страны без их на то воли, официального согласия, без уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости этих государств», — подчеркнула Захарова.

Она порекомендовала американским властям перечитать Устав ООН и впредь руководствоваться им.

Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая администрация Соединенных Штатов не намерена силой насаждать демократию за рубежом или свергать авторитарные режимы. По его словам, Вашингтон уже пробовал такой метод, и он не принес ожидаемых результатов.

Глава американской дипломатии добавил, что администрация президента Джо Байдена будет «вознаграждать партнеров за демократические преобразования».

12 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предположил, что США и Россия при нынешнем американском лидере вряд ли найдут согласие по большинству текущих проблем, но продолжать диалог при этом необходимо.

За день до этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США не прекращают циничные попытки вмешаться во внутренние дела России. Москва, по словам дипломата, не испытывает никаких иллюзий относительно будущих отношений с США при президентстве Байдена.