Станцию водоочистки торжественно открыли в Якутии

В якутском селе Верхневилюйск торжественно открыли обновленную станцию водоочистки. Стоимость реконструкции составила около 30 млн рублей. Чуть больше полугода специалисты АО «Водоканал» вели работы на объекте. Они полностью заменили водоочистное оборудование и технологию очистки.

«Работу мы начали осенью и за столь короткий срок ее завершили. За это время закупили и установили современное оборудование. И теперь станция подает чистую воду», – отметил генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов, передает ИА SakhaNews.

Ведется работа по реализации на территории Верхневилюйска еще двух проектов. Речь идет о строительстве в 2022 году магистрального водопровода на территории сел Верхневилюйск и Андреевское, а также о строительстве канализационных очистных сооружений.