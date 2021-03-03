Главу Кировского района Ленобласти задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

Глава Кировского района Ленинградской области задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается на сайте СК России в среду, 3 марта.

По версии следствия, подозреваемый знал об убыточности работы местного водоканала, которая вела к его банкротству, однако не принял мер к расторжению договоров и смене руководства.

«В результате преступного бездействия исполняющего обязанности главы администрации муниципального района была образована задолженность в размере более 600 000 000 рублей», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»), подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее, 24 февраля, следственные органы задержали директора Норильской обогатительной фабрики по делу об обрушении, в результате которого погибли трое рабочих.