Трассу Благовещенск — Свободный отремонтируют раньше срока

Ремонт участка трассы Благовещенск — Свободный в Амурской области завершится не в августе 2024-го, а в декабре 2022 года. Строители приступили к работам между поселками Новинка и Новопетровка в конце 2020 года.

В 2021 году реконструкция вошла в нацпроект «Безопасные и качественные дороги», передает asn24.ru. Сейчас дорожники заняты обустройством системы водоотведения на участке: заменяют слабые грунты основании будущей автодороги на скальный грунт, отсыпают основание дорожной насыпи, а также готовят основания для 31 металлической гофрированной трубы для пропуска дождевых и грунтовых вод. По словам специалистов, основная сложность в том, что на участке болотистые почвы с торфом.

В конце февраля рабочие приступили к строительству подъездных путей к новому мосту через реку Зею в Благовещенске. Согласно проекту, подрядчику необходимо подготовить двухполосные дороги с примыканиями и съездами. Уже проведена частичная отсыпка 5,5 км из 7 км подъездных путей.