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Саркози рассказал о письмах с поддержкой после вынесения приговора

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Бывший президент Франции Николя Саркози, которого суд Парижа признал виновным в коррупции и торговле влиянием, рассказал, что получает тысячи писем с поддержкой.

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В интервью телеканалу LCI в среду, 3 марта, он поблагодарил всех, кто его поддерживает. При этом Саркози подчеркнул, что его вина не доказана в ходе процесса по обвинению в коррупционном сговоре.

«Я не склоню голову, потому что меня обвиняют в том, чего я не совершал. Это несправедливо, я буду бороться до конца», — заявил экс-президент.

Накануне Саркози заявил, что не собирается баллотироваться на пост президента страны в 2022 году, но будет голосовать. Бывший лидер Франции подчеркнул, что все еще является членом своей политической партии и не оставит ее. Он состоит в республиканской партии страны.

1 марта суд Парижа признал Саркози виновным по делу о коррупции и торговле влиянием. Его приговорили к трем годам тюрьмы, из них один год составит реальный срок, а два — условный.

Позднее BFMTV сообщил, что политик сможет отбыть один год реального срока дома — под электронным наблюдением.

Защита бывшего президента запланировала обжаловать приговор, поскольку он вызывал только «непонимание» и «возмущение».

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