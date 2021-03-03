ЦСКА победил «Спартак» в матче первого раунда плей-офф КХЛ

Хоккеисты московского ЦСКА дома одержали победу над «Спартаком» в матче открытия серии плей-офф Кубка Гагарина.

Встреча, проходившая 3 марта в столице на стадионе «ЦСКА Арена», завершилась в овертайме (1:0 ОТ).

Единственную шайбу в игре забросил форвард ЦСКА Максим Шалунов, пишет «Спорт-Экспресс».

Как уточняет «Газета.ру», красно-синие повели в серии до четырех побед со счетом 1:0. Вторая встреча команд состоится в Москве 5 марта.

27 февраля московский ЦСКА обыграл казанский «Ак Барс» и в шестой раз стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).