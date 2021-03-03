В Милане полицейские спасли попросившую «привезти пиццу» женщину

В Милане полиция помогла местной жительнице, которая не могла напрямую вызвать помощь, поэтому позвонила в участок и заказала пиццу. Об этом 2 марта пишет газета Milano Today.

В ноябре 2020 года Италия запустила в Сети кампанию #Call4Margherita («Закажи «Маргариту» по телефону»), которая призвана помочь жертвам домашнего насилия без опаски сообщать о таких случаях в полицию.

После звонка правоохранители сразу поняли, что речь идет о бытовом насилии: прибывший на место вызова патруль обнаружил гражданина Марокко и его бывшую девушку со следами побоев.

Как отмечается, 33-летняя женщина согласилась встретиться со своим бывшим парнем, чтобы передать ему вещи. Во время встречи мужчина дважды ударил бывшую подругу в область уха и плеча, а также отобрал телефон. Она смогла его успокоить и попросила телефон под предлогом заказа пиццы.

Уже в участке пострадавшая рассказала, что партнер из-за ревности регулярно избивал ее на протяжении последних месяцев. О насилии она ранее не сообщала, однако на этот раз, по ее словам, она почувствовала, что может умереть.

Женщине оказали медицинскую помощь в больнице, а марокканца арестовали за нанесение телесных повреждений.

Накануне зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора поддержала идею создания фальшивого интернет-магазина, через который жертвы домашнего насилия смогут тайно обратиться за помощью.