Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Президент Чили назначил нового посла в России
Мир
Зеленский наложил вето на закон о предотвращении коррупции
Мир
Байден на год продлил антироссийские санкции
Мир
Кандидат на пост госсекретаря США пообещала остановить «Северный поток – 2» любой ценой
Мир
В Пентагоне подтвердили нападение на базу ВВС в Ираке
Общество
Папа римский назвал радостным сюрпризом перевод его энциклики на русский
Мир
Депутат рады заявил о подготовке властей Украины к войне
Армия
Су-27 «перехватил» два бомбардировщика США над Балтикой
Экономика
Источник сообщил об отсутствии решения комитета ОПЕК+ по добыче в апреле

Особый противопожарный режим объявили в Ангарске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Особый противопожарный режим ввели с 3 по 16 марта на территории Ангарского городского округа. Это связано с ростом числа возгораний, гибелью и травмированием на них людей.

С начала года там было зарегистрировано 57 пожаров (увеличение на 11 случаев в сравнении с аналогичным периодом 2020-го). Жертвами огня стали пять человек, шестеро получили травмы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Напомним, в ночь на 1 марта в Ангарске Иркутской области произошло возгорание в многоквартирном панельном жилом доме. Погибли два человека, еще двое пострадали. Спасатели эвакуировали из окон квартир восемь человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021