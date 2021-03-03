Особый противопожарный режим объявили в Ангарске

Особый противопожарный режим ввели с 3 по 16 марта на территории Ангарского городского округа. Это связано с ростом числа возгораний, гибелью и травмированием на них людей.

С начала года там было зарегистрировано 57 пожаров (увеличение на 11 случаев в сравнении с аналогичным периодом 2020-го). Жертвами огня стали пять человек, шестеро получили травмы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Напомним, в ночь на 1 марта в Ангарске Иркутской области произошло возгорание в многоквартирном панельном жилом доме. Погибли два человека, еще двое пострадали. Спасатели эвакуировали из окон квартир восемь человек.