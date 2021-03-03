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Байден на год продлил введенные из-за Крыма антироссийские санкции

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Президент США Джо Байден продлил на год действие санкций в отношении России, введенных в связи с ситуацией на Украине и присоединением Крыма к РФ. Об этом сообщается в федеральном реестре — сборнике документов американского правительства — в среду, 3 марта.

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«Действия и политика, о которых говорится в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США», — отмечается в пояснительной записке президента.

Речь идет о санкциях в отношении Москвы, которые ввела администрация предыдущего президента США Дональда Трампа 20 сентября 2018 года и администрация его предшественника Барака Обамы 6, 16, 20 марта и 19 декабря 2014 года из-за Крыма.

25 февраля прошлого года на тот момент лидер США Дональд Трамп также продлил на год срок действия ряда санкций, введенных против России в связи с Крымом и ситуацией на Украине.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Киев считает регион своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что процедура присоединения полуострова соответствовала нормам международного права, а также что Российская Федерация не является стороной внутриукраинского конфликта.

Кроме того, в 2014-м Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и Евросоюз, а также ряд других стран возложили ответственность за конфликт на Россию и ввели санкции.

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