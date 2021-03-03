Президент Чили назначил нового посла в России

Президент Чили Себастьян Пиньера назначил дипломата Эдуардо Эскобара новым послом в России, сообщается 2 марта на сайте министерства иностранных дел латиноамериканской республики.

С 2017 года должность посла Чили в РФ занимал Родриго Хосе Ньето Матурана.

Отмечается, что на момент своего назначения Эскобар был главой управления МИД Чили по европейским делам.

Ранее дипломат был послом в Иордании и Саудовской Аравии, а также служил в чилийских дипведомствах в Кот-д'Ивуаре, Аргентине, Канаде, Соединенных Штатах, Австралии и Эквадоре.

18 февраля президент России Владимир Путин назначил Евгения Станиславова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Венгрии, освободив от этих обязанностей Владимира Сергеева.