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Президент Чили назначил нового посла в России

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Президент Чили Себастьян Пиньера назначил дипломата Эдуардо Эскобара новым послом в России, сообщается 2 марта на сайте министерства иностранных дел латиноамериканской республики.

С 2017 года должность посла Чили в РФ занимал Родриго Хосе Ньето Матурана.

Отмечается, что на момент своего назначения Эскобар был главой управления МИД Чили по европейским делам.

Ранее дипломат был послом в Иордании и Саудовской Аравии, а также служил в чилийских дипведомствах в Кот-д'Ивуаре, Аргентине, Канаде, Соединенных Штатах, Австралии и Эквадоре.

18 февраля президент России Владимир Путин назначил Евгения Станиславова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Венгрии, освободив от этих обязанностей Владимира Сергеева.

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