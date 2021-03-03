Деловой форум «Бизнес на каблуках» проходит на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском проходит пятый юбилейный женский деловой форум «Бизнес на каблуках».

«В ходе деловой игры участницы получат стартовый набор ресурсов для продвижения собственного проекта в меняющихся условиях современного мира. Пройдет мастер-класс CustomerDiscovery, в ходе которого мы расскажем, как инициировать успешный стартап или продвинуть существующий проект, привлечь к своему делу партнеров, инвесторов или спонсоров», — рассказали в оргкомитете форума.

Завершит мероприятие церемония награждения от «Союза женщин Камчатки» и партнеров форума, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на городскую администрацию.