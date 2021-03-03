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Сеть водоснабжения в селе Самбек Ростовской области проложат до 2023 года

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В селе Самбек Ростовской области продолжается строительство новой системы водоснабжения. Завершить работы планируется до конца 2022 года, рассказал заместитель министра ЖКХ региона Михаил Полухин.

Как сообщает региональное правительство, общая протяженность новой водопроводной сети составит 28 км. Также будут возведены очистные сооружения мощностью 800 кубометров в сутки, пишет RostovGazeta.

«Система необходима для водоснабжения потребителей существующей жилой застройки. Качественной питьевой водой обеспечат свыше шести тыс. человек», - отметил замминистра.

Работы начались в 2020 году. Они проводятся в рамках национального проекта.

Ранее сообщалось, что до июля 2021 строительство водовода завершится в Новоалександровском городском округе Ставропольского края. Проект позволит решить многолетнюю проблему нехватки воды в этой части региона.

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