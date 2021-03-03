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Захарова заявила о потере ЕС суверенитета во внешней политике

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Евросоюз теряет свой суверенитет и перестает действовать в своих интересах, следуя указаниям из США. Об этом заявила в среду, 3 марта, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Евросоюз теряет свой суверенитет, если давно уже не потерял, во многих вопросах, особенно в международных делах, и действует по указке из Вашингтона. И действует против своих же собственных интересов», — сказала она в интервью телеканалу «Звезда».

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Захарова отметила, что агрессивная риторика Брюсселя по отношению к Москве не означает, что остальной мир не принимает Россию.

Она подчеркнула, что сегодня весь мир ждет РФ с вакциной от коронавируса: в посольства поступают заявки от их партнеров, министерств иностранных дел стран, где они аккредитованы, министерств здравоохранения, общественных деятелей, от обычных граждан, которые говорят о том, что они заинтересованы в вакцине «Спутник V».

«Они хотят сотрудничать. Это происходит везде: от Латинской Америки и Азии, север и юг — мы получаем эти заявки отовсюду», — указала представитель МИДа, добавив, что страны стремятся к сотрудничеству с Россией и по ряду других вопросов, например в гуманитарной сфере и в области ядерной энергетики.

Резюмируя, Захарова сказала, что заявления Брюсселя о нежелании других стран сотрудничать с Россией можно охарактеризовать «исключительно как безумные». Она также посоветовала Евросоюзу не жить в этих иллюзиях.

Накануне США ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Так, министерство торговли США опубликовало список компаний из России, Германии и Швейцарии, в отношении которых будут введены экспортные ограничения. В свою очередь, минфин США опубликовал список из семи россиян и трех организаций РФ, в отношении которых американская сторона также вводит санкции.

В тот же день в официальном журнале ЕС был размещен нормативный акт о новых санкциях против четырех российских должностных лиц.

В ответ Захарова заявила, что действия США в отношении России являются продолжением неприкрытого вмешательства в дела РФ. Такой же позиции придерживаются и в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, введение санкций в отношении страны и россиян — это вмешательство во внутренние дела России.

Решение о рестрикциях было принято в связи с обвинительным приговором Алексею Навальному. Симоновский суд Москвы постановил 2 февраля отменить блогеру условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока.

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