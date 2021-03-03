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Порошенко за санкциями против Медведчука увидел дискредитацию своей партии

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Бывший президент Украины Петр Порошенко, являющийся лидером политической партии «Европейская Солидарность», заявил, что офис действующего главы государства Владимира Зеленского сопровождает резонансные решения Совета нацбезопасности и обороны, связанные с введением санкций против депутата Верховной рады Виктора Медведчука и его окружения, информационной кампанией, которая дискредитирует его партию.

Об этом Порошенко написал 3 марта на своей странице в Facebook.

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«Создается впечатление, что (президенту Украины. – Ред.) Владимиру Зеленскому Медведчук был нужен для информационной атаки не столько на ОПЗЖ и Россию, сколько на «Евросолидарнисть» и на меня лично. Псевдосенсацию они пытаются раздуть из общеизвестных фактов», – отметил он.

Также Порошенко напомнил о ходе освобождения тысяч украинцев, захваченных в плен «на оккупированных территориях Крыма, Донбасса и в России». По его словам, летом 2014 года в рамках нормандского формата на роль коммуникатора между Украиной и Россией определили Медведчука. Порошенко на это согласился, потому что «тысячи людей в то время находились в российском плену в качестве заложников Кремля». И чтобы их освободить, как отметил бывший президент, он был готов был иметь дело «хоть с чертом лысым».

Порошенко добавил, что в большую политику Медведчук вернулся в июле 2019 года, поскольку понял, что «ему никто больше не помешает».

2 марта Медведчук заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко может снова занять пост главы государства.

25 февраля сообщалось, что Служба безопасности Украины проводит обыски в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», а также проводит задержания сотрудников офиса. За день до этого Медведчук прокомментировал «Известиям» введенные Киевом против него санкции. По словам политика, они являются ограничением его конституционных прав.

Ранее в феврале СНБО Украины решил ввести санкции в отношении 19 юридических и восьми физлиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в РФ. Ограничения распространяются на все имущество Медведчука и его супруги. Санкции будут действовать три года.

В Совфеде введение Киевом санкций против Медведчука во внесудебном порядке назвали нарушением Конституции Украины.

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