Порошенко за санкциями против Медведчука увидел дискредитацию своей партии
Бывший президент Украины Петр Порошенко, являющийся лидером политической партии «Европейская Солидарность», заявил, что офис действующего главы государства Владимира Зеленского сопровождает резонансные решения Совета нацбезопасности и обороны, связанные с введением санкций против депутата Верховной рады Виктора Медведчука и его окружения, информационной кампанией, которая дискредитирует его партию.
Об этом Порошенко написал 3 марта на своей странице в Facebook.
«Создается впечатление, что (президенту Украины. – Ред.) Владимиру Зеленскому Медведчук был нужен для информационной атаки не столько на ОПЗЖ и Россию, сколько на «Евросолидарнисть» и на меня лично. Псевдосенсацию они пытаются раздуть из общеизвестных фактов», – отметил он.
Также Порошенко напомнил о ходе освобождения тысяч украинцев, захваченных в плен «на оккупированных территориях Крыма, Донбасса и в России». По его словам, летом 2014 года в рамках нормандского формата на роль коммуникатора между Украиной и Россией определили Медведчука. Порошенко на это согласился, потому что «тысячи людей в то время находились в российском плену в качестве заложников Кремля». И чтобы их освободить, как отметил бывший президент, он был готов был иметь дело «хоть с чертом лысым».
Порошенко добавил, что в большую политику Медведчук вернулся в июле 2019 года, поскольку понял, что «ему никто больше не помешает».
2 марта Медведчук заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко может снова занять пост главы государства.
25 февраля сообщалось, что Служба безопасности Украины проводит обыски в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», а также проводит задержания сотрудников офиса. За день до этого Медведчук прокомментировал «Известиям» введенные Киевом против него санкции. По словам политика, они являются ограничением его конституционных прав.
Ранее в феврале СНБО Украины решил ввести санкции в отношении 19 юридических и восьми физлиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в РФ. Ограничения распространяются на все имущество Медведчука и его супруги. Санкции будут действовать три года.
В Совфеде введение Киевом санкций против Медведчука во внесудебном порядке назвали нарушением Конституции Украины.