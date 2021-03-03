Четырехлетний ребенок погиб в ДТП на трассе в Свердловской области

В Свердловской области в результате столкновения легковушки с «КамАЗом» погиб четырехлетний мальчик. Об этом сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла 3 марта на 88-м км трассы Серов – Сосьва – Гари. По предварительным данным, водитель легкового Renault потерял управление на затяжном повороте и выехал на встречку. Там он врезался в «КамАЗ» под управлением 47-летнего мужчины, пишет ТагилСити.ру со ссылкой на «ОТВ».

Четырехлетний мальчик, находившийся в иномарке, скончался по дороге в больницу. Также пострадали 46-летний водитель легковушки и его 18-летняя дочь. Кроме них в автомобиле находилась 43-летняя женщина, о ее состоянии не уточняется.

Установлено, что в момент ДТП водитель грузовика был трезв.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП в Камчатском крае. При столкновении двух автобусов два человека погибли и восемь пострадали. По данным правоохранительных органов, водитель автобуса Daewoo в условиях снегопада выехал на полосу встречного движения.