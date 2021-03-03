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Базу отдыха с безбарьерной средой построят в Якутии

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Министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких и предприниматель из Амгинского района Алексей Григорьев обсудили проект бизнес-плана базы отдыха «Күөх кытыл» на берегу реки Амга в селе Чакыр-2.

Бизнесмен планирует обустройство инфраструктуры на территории около 1,5 га для создания безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ, организацию горнолыжного комплекса. Ирина Высоких поручила специалистам помочь ему с доработкой бизнес-плана, подготовкой документов для участия в конкурсе грантов Ростуризма, а также со включением в Реестр социальных предпринимателей, сообщает ИА YakutiaMedia.

«Нам предстоит выстроить системную работу, которая позволит создать турпродукт для людей с ограниченными возможностями здоровья, востребованный как у якутян, так и у приезжих туристов», — считает Ирина Высоких.

В Белгородской области центр инклюзивного туризма и социальной адаптации «Без границ» во главе с Мариной Анисимовой с середины мая начнет серию инклюзивных туристических маршрутов, которая адаптирована для людей с ограниченными возможностями. Также планируется запустить виртуальные туры на базе библиотеки, чтобы все желающие смогли увидеть важные места России, достопримечательности. Сопровождать туристов на инклюзивных маршрутах будут врач и психологи-волонтеры.

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