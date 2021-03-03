На благоустройство дворов в Татарстане в 2021 году направят 8 млрд рублей

В Татарстане в 2021 году на реализацию программы «Наш двор» выделят 8 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов.

По его словам, в прошлом году на благоустройство направили 8 млрд рублей, в этом году планируется выделить такую же сумму. Минниханов отметил, что «двор — это состояние души», его благоустройство очень важно для мам и пенсионеров, которые проводят там много времени.

Как уточняет InKazan.ru, глава Татарстана также напомнил, что ранее к проектам были претензии. Наблюдалось использование некачественных материалов, а также расхождение между заявленными и установленными малыми архитектурными формами.

С недобросовестными подрядчиками заключать контракты больше не будут, отметил глава республики.

В конце прошлого года Татарстан получил федеральный грант на благоустройство исторических поселений и малых городов. Его размер составил 490 млн рублей.