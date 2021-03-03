В Подмосковье уменьшили число коек для пациентов с COVID-19

Власти Подмосковья значительно уменьшили число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, оставив резерв. Об этом в среду, 3 марта, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы, я бы сказал, радикально снизили количество коек (для пациентов с коронавирусом. — Ред.), которые были. Мы их аккуратно сворачиваем. <…> Резерв остался», — сказал глава региона.

По словам Воробьева, на сегодняшний день вакцинацию от COVID-19 прошли около 350 тыс. жителей Московской области.

«Примерно за январь мы 100 с лишним тысяч сделали [прививок], 200–240 [тысяч] сделали в феврале. В день мы ставим 10–12 тыс.», — уточнил губернатор.

15 февраля Воробьев напомнил, что, несмотря на улучшение ситуации с COVID-19 в Московской области, жителям региона необходимо продолжать соблюдать масочный режим.

К 8 февраля в регионе были сняты почти все ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса. Свою работу возобновили культурные учреждения, ночные клубы, разрешено посещение спортивных мероприятий.

По состоянию на 3 марта в Московской области выявлено 215 898 случаев заболевания COVID-19, из них 4748 летальных исходов. С начала пандемии полностью выздоровели 176 307 человек.

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