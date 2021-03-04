Лавров разъяснил роли России и США в решении глобальных проблем современности

Рассчитывать на серьезные изменения в двухсторонних отношениях Москвы и Вашингтона после прихода к власти в США администрации Джо Байдена не стоит. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналу «Русская мысль», вышедшем в Великобритании в четверг, 4 марта.

Министр подчеркнул, что перспективы развития отношений зависят не только от России, но и от американской стороны.

«Мы всегда открыты к честному, взаимоуважительному диалогу, основанному на балансе интересов и нацеленному на поиск компромиссов. К сожалению, в последние годы США идут по другому пути, причем вне зависимости от внутриполитических раскладов и от того, кто находится во главе Белого дома», — отметил Лавров.

Несмотря на это, по его словам, Москва надеется, что к американской стороне всё-таки придет осознание того, что сложнейшие современные проблемы, такие как контроль над вооружениями, урегулирование региональных кризисов и пандемия коронавируса, можно решать, только обеспечив «объединение или хотя бы сопряжение усилий и потенциалов ведущих мировых игроков».

«В этом смысле устойчивое и предсказуемое сотрудничество России и США как гарантов международной стабильности отвечает взаимным интересам и потребностям всего мирового сообщества», — добавил министр.

Помимо этого он уточнил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) стало результатом совместных российско-американских усилий, «финальный импульс» которым придали лично лидеры России и США.

Лавров подчеркнул, что специалисты в области разоружения сходятся в том, что ДСНВ — «хребет» стратегической стабильности: договор определяет рамки интересов двух стран и отражает их правильный баланс.

«Что касается дальнейшей работы с Вашингтоном в сфере контроля над вооружениями, то говорить о каких-то деталях пока рано. Мы передали американцам наше видение параметров нового «уравнения безопасности» с тем пониманием, что любые переговоры могут быть результативными, только если в США будут готовы действительно учитывать российские интересы, обеспечивая движение «в обе стороны» для достижения равноправных, взаимоприемлемых договоренностей. Россия к этому готова», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее в феврале, комментируя взаимоотношения России и США при Байдене, Лавров отмечал, что стороны вряд ли найдут согласие по большинству текущих проблем, но продолжать диалог необходимо.

В конце января президент России Владимир Путин и Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

Затем Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение, и после этого Путин подписал закон о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. 3 февраля соглашение вступило в силу. Договор в существующем виде без каких-либо изменений или дополнений будет действовать до 5 февраля 2026 года.

В Организации Объединенных Наций (ООН) и Североатлантическом альянсе (НАТО) положительно оценили продление ДСНВ. Также приветствовали продление договора в Евросоюзе.