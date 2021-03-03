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Захарова заявила об отсутствии прививок от COVID-19 в посольствах за границей

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Россияне не могут привиться российской вакциной от коронавируса в посольствах за границей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» в среду, 3 марта.

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«Что касается российских граждан, которые могли бы привиться в российских посольствах, такой опции нет», — сказала она.

Захарова отметила, что российские посольства не являются медицинскими центрами. Чтобы делать прививки, по ее словам, «нужно обладать соответствующей базой».

По поводу вакцинации сотрудников дипломатических миссий России за границей она рассказала, что по каждой стране принимается индивидуальное решение в зависимости от ряда факторов. Ими являются, например, наличие зарегистрированной вакцины на территории того или иного государства, наличие или отсутствие авиасообщения.

Однако сотрудников посольств России прививают «исключительно на добровольной основе».

«Каждый сотрудник (посольства) сам принимает решение. Но каждый посол с центром решает этот вопрос напрямую. И по каждой точке принимается свое решение», — отметила Захарова.

Сотрудников российского МИДа вакцинируют препаратом «Спутник V».

19 февраля Захарова рассказала в эфире телеканала «Россия 1», что российские диппредставительства собрали по своим странам информацию и передали в центр, который «смотрит, как по каждой точке организовать работу по вакцинации».

По ее словам, в Армении российские дипломаты могли привиться вместе с военными на военной базе России.

В тот же день МИД разослал приглашения принять участие в программе вакцинации этим препаратом всем иностранным посольствам, которые находятся в России.

Предложение по вакцинации является выполнением обязательств Москвы по международным договорам, в том числе конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

Вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность, следует из научной статьи ученых Института Гамалеи, размещенной в ведущем медицинском журнале The Lancet 2 февраля. Ее эффективность оценена в 91,6%, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%. Это первая в России и в мире вакцина от коронавируса.

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