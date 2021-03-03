Косторная отказалась комментировать слухи о возвращении к Тутберидзе

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная 3 марта заявила, что не обсуждает тему своего возможного перехода из группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко к бывшему тренеру Этери Тутберидзе.

«Я просто не обсуждаю эту тему», — сказала спортсменка в телефонном разговоре с «РИА Новости».

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев 3 марта заявил, что разговоры о возвращении Косторной в его школу имеют под собой основания, однако «неизвестно, случится это или нет». По словам Лайшева, к нему спортсменка не обращалась, все вопросы она решает с Тутберидзе.

О том, что фигуристка намерена вернуться к Тутберидзе, от которой она ушла в команду Плющенко летом прошлого года, сообщили источники ранее в этот день. У бывшего тренера Косторная занималась с 2017 года.

В январе 2021 года чемпионка сообщила, что ушла от Тутберидзе после того, как выбранную ею композицию отдали другой фигуристке.