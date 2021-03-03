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Концепцию новой набережной Туры разработают в Тюмени

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Власти Тюмени намерены заказать разработку концепции набережной реки Туры. Максимальную стоимость проекта оценивают в 3 млн рублей.

В проектируемую территорию входят все уровни правого берега от Свято-Троицкого мужского монастыря до Масловского взвоза, за исключением территории возле «Конторы пароходства». Подрядчик должен выполнить графические работы и разработать обновленную концепцию набережной. Территорию планирую сделать более привлекательной с туристической точки зрения. Об этом пишет Megatyumen.ru.

Предполагается, что набережную разделят на несколько функциональных зон. Также разработчик должен предусмотреть дополнительное озеленение и систему разведения людских потоков. На набережной разместят информацию о медицинском туризме, пункты проката аудиогидов и организуют продажу билетов в театры и филармонию.

Аукцион появился на сайте госзакупок. Источником финансирования станет бюджет Тюмени.

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