Байден на год продлил антироссийские санкции

Президент США Джо Байден продлил на год санкции против Москвы, принятые ранее в связи с ситуацией на Украине и присоединением Крыма к России. Об этом сообщается в федеральном реестре — сборнике документов американского правительства — в среду, 3 марта.

Речь идет о рестрикциях в отношении Москвы, которые ввела предыдущая администрация Дональда Трампа 20 сентября 2018 года и администрация 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта и 19 декабря 2014 года из-за Крыма.

Байден решил, что все эти ограничения «должны оставаться в силе» и после 6 марта 2021 года.

«Действия и политика, о которых говорится в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США», — отмечается в пояснительной записке президента.

Он подчеркнул, что из-за этого «продлевает на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13 660».

25 февраля прошлого года на тот момент лидер США Дональд Трамп также продлил на год срок действия ряда санкций, введенных против России в связи с Крымом и ситуацией на Украине.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Киев считает регион своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что процедура присоединения полуострова соответствовала нормам международного права, а также что Российская Федерация не является стороной внутриукраинского конфликта.

Кроме того, в 2014-м Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и Евросоюз, а также ряд других стран возложили ответственность за конфликт на Россию и ввели санкции.