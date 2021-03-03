Жителей Тверской области предупредили о сильном ветре

В Тверской области в ближайшие сутки ожидается усиление ветра. Местных жителей просят соблюдать осторожность.

По данным МЧС, ночью и утром 4 марта ветер в Тверской области усилится до 15 м/с. Об этом пишут «Тверские ведомости». Жителям региона напоминают, что при сильных порывах ветра следует воздержаться от выхода на улицу. В случае нахождения на улице укрываться стоит в подъездах. Нельзя использовать в качестве укрытия деревья и шаткие конструкции, а также стоять возле линий электропередачи.

Водителей просят соблюдать безопасную скорость и дистанцию.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Самарской области. Скорость ветра в ближайшие сутки может достигнуть 20 м/с.