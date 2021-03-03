Северную окружную в Рязани отремонтируют после передачи в ведение области

Ремонт Северной окружной дороги в Рязани начнется только после передачи ее в региональную собственность. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта области.

По данным ведомства, сейчас трасса находится в ведении администрации города. Процедура передачи уже началась, пишет РИА «7 новостей».

Пока что муниципальные службы проводят ямочный ремонт — идет ликвидация выбоин и просадок. «Таким образом удается обеспечить безопасность дороги для проезда», — заявили в минтрансе.

Ранее сообщалось, что на просторах социальных сетей размещено много жалоб на состояние Северной окружной дороги. Местные жители регулярно опубликовывают фото и видео, чтобы сподвигнуть чиновников на ремонт.