Восемь человек в Швеции пострадали при атаке мужчины с ножом

Мужчина набросился с холодным оружием на людей в Швеции, в результате атаки ранены восемь человек. Об этом в среду, 3 марта, сообщает местная полиция.

Отмечается, что нападение произошло в городе Ветланда. Преступник, которому было около 20 лет, был нейтрализован. При задержании он оказал сопротивление и был ранен в ногу. Сейчас нападавший находится в больнице под наблюдением полиции.

Предполагается, что атака имела террористическую направленность. Обстоятельства произошедшего выясняются, о состоянии пострадавших не сообщается.

В начале февраля три человека в Шотландии погибли в результате нападения мужчины. Преступник использовал холодное оружие и нападал на людей с разницей около получаса в разных частях города.