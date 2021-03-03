Двух подростков осудили за пьяный вандализм в Коми

Суд вынес приговор в отношении двух подростков, которые разбили фонари в сельском парке в Ижме (Республика Коми). Несовершеннолетним ограничили свободу и запретили посещать места, где торгуют алкогольными напитками.

По данным правоохранительных органов, в ноябре 2020 года подростки похитили в одном из магазинов Коми три бутылки спиртного. Несовершеннолетние распили алкоголь на территории парка, после чего из хулиганских побуждений разбили десять фонарей. Об этом сообщает ИА «Комиинформ». Ущерб от действий обвиняемых составил 9,6 тыс. рублей.

Ранее подростки уже попадали в поле зрения правоохранительных органов и состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В школе подросткам дали отрицательные характеристики. Кроме того, один из обвиняемых ранее становился фигурантом уголовного дела, однако дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Суд приговорил подростков к ограничению свободы сроком один год. Им запрещено выходить на улицу в ночное время суток и посещать места, где торгуют спиртным.