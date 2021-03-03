Три человека пострадали в ДТП с грузовиками в Башкортостане

Три человека получили травмы при столкновении легкового автомобиля и двух грузовиков в Башкортостане. Пострадавшие доставлены в больницу.

Авария произошла на территории Аургазинского района. 18-летний водитель автомобиля Nissan Almera при движении по дороге Уфа–Оренбург допустил столкновение с попутным грузовиком Scania. Из-за удара иномарку отбросило в грузовой фургон «ГАЗон Next». Травмы получили пассажиры легкового автомобиля — двое мужчин 25 и 26 лет, а также 24-летняя женщина.

По предварительной версии, к ДТП привел сильный снегопад с метелью. Об этом пишет «МедиаКорСеть». В ГИБДД отметили, что молодой водитель иномарки привлекался к административной ответственности 54 раза.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП в Камчатском крае. При столкновении двух автобусов два человека погибли и восемь пострадали. По данным правоохранительных органов, водитель автобуса Daewoo в условиях снегопада выехал на полосу встречного движения.