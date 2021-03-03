Благовещенский собор в Воткинске откроют после реставрации в 2023 году

В Воткинске (Удмуртия) намерены реконструировать 200-летний Благовещенский собор. О сроках завершения работ глава республики Александр Бречалов рассказал ИА «Сусанин».

«Планируем Рождество в 2023 году встретить в Благовещенском соборе Воткинска», — сказал он.

2 марта состоялось заседание попечительского совета для восстановления храма. Для реализации проекта был открыт спецсчет, подготовлена дорожная карта. Проектно-сметной документацией занимается Воткинский завод.

Одной из главных задач реставраторов является сохранение уникальных исторических фресок. Несколько лет назад в реконструкцию храма уже вложили 115 млн рублей, но этого оказалось недостаточно.

Попечительский совет для восстановления собора был создан в июле 2019 года. Из-за пандемии коронавируса очные встречи долгое время не проводились.