В ФРГ «британский» штамм COVID-19 вызвал 46% новых случаев заболевания

В Германии 46% случаев COVID-19 приходятся на мутировавший штамм коронавируса, изначально обнаруженный в Великобритании. Об этом сообщается в опубликованном в среду, 3 марта, отчете Института Роберта Коха.

Две недели назад в ФРГ «британский» штамм этого вируса был выявлен у 22% вновь заболевших.

В стране за последние сутки зафиксировали 9019 случаев коронавируса. За всё время — более 2,4 млн.

О том, что «британский» вариант этого вируса быстро распространяется в Германии, Институт Коха заявил на пресс-конференции в Берлине еще 19 февраля.

Власти страны 10 февраля решили продлить карантинные меры в стране до 7 марта.

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил 2 марта, что в Центральной и Восточной Европе наблюдается возобновление роста заболеваемости COVID-19.

За день до этого опрошенные «Известиями» вирусологи заявили, что для европейских стран перспектива послаблений ограничений, связанных с пандемией, всё еще кажется отдаленной.