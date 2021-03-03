Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Байден на год продлил антироссийские санкции
Мир
Кандидат на пост госсекретаря США пообещала остановить «Северный поток – 2» любой ценой
Мир
В Пентагоне подтвердили нападение на базу ВВС в Ираке
Общество
Папа римский назвал радостным сюрпризом перевод его энциклики на русский
Мир
Депутат рады заявил о подготовке властей Украины к войне
Армия
Су-27 «перехватил» два бомбардировщика США над Балтикой
Экономика
Источник сообщил об отсутствии решения комитета ОПЕК+ по добыче в апреле
Мир
Кравчук выразил протест против разрешения ДНР открывать упреждающий огонь
Спорт
Источник сообщил о планах Косторной вернуться к Тутберидзе
Сюжет:

В ФРГ «британский» штамм COVID-19 вызвал 46% новых случаев заболевания

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Германии 46% случаев COVID-19 приходятся на мутировавший штамм коронавируса, изначально обнаруженный в Великобритании. Об этом сообщается в опубликованном в среду, 3 марта, отчете Института Роберта Коха.

Третье пришествие: накроет ли очередная волна Европу
Страны ЕС опять начали усиливать меры безопасности

Две недели назад в ФРГ «британский» штамм этого вируса был выявлен у 22% вновь заболевших.

В стране за последние сутки зафиксировали 9019 случаев коронавируса. За всё время — более 2,4 млн.

О том, что «британский» вариант этого вируса быстро распространяется в Германии, Институт Коха заявил на пресс-конференции в Берлине еще 19 февраля.

Власти страны 10 февраля решили продлить карантинные меры в стране до 7 марта.

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил 2 марта, что в Центральной и Восточной Европе наблюдается возобновление роста заболеваемости COVID-19.

За день до этого опрошенные «Известиями» вирусологи заявили, что для европейских стран перспектива послаблений ограничений, связанных с пандемией, всё еще кажется отдаленной.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021