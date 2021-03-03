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Следующий фестиваль «Звезды на Байкале» состоится в сентябре

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Народный артист России Денис Мацуев планирует провести в Иркутске очередной международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» в сентябре 2021 года. Музыкант рассчитывает, что в программе будет конкурс юных талантов «Новые имена», который в феврале не провели из-за пандемии.

В сентябре 2020 года из-за противоэпидемиологических ограничений фестиваль не состоялся и был перенесен. Его удалось организовать, когда в Иркутске сняли запрет на проведение концертов и спектаклей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС. «Очень жалко, что вторая половина зала пустовала, но это всё равно лучше, чем ничего. Хочется возвратиться, но сентябрь не за горами, мы уверены, что будет полная загрузка», — сказал Денис Мацуев.

Напомним, в Якутии 27 марта состоится первый молодежный фестиваль Muus uSTAR. Его участники продемонстрируют свои достижения и презентуют собственные проекты. Ожидается приезд известного российского актера и режиссера Данилы Козловского, который проведет мастер-класс по режиссуре и актерскому мастерству. Кульминацией праздника станет живое выступление на сцене «Триумфа», хедлайнера фестиваля, музыканта и уроженца Якутии Левана Горозия, ранее известного под псевдонимом L’One.

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