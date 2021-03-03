Новак назвал ситуацию на рынке нефти оптимистичной

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что разделяет опасения о неопределенностях на нефтерынке, однако отметил, что ситуация стала гораздо лучше, чем была год назад. Об этом он сообщил в среду, 3 марта.

Он добавил, что ситуация на рынке нефти на данный момент лучше даже по сравнению с осенью прошлого года.

«Я разделяю, безусловно, те опасения, которые сегодня мы слышали и высказывались относительно того, что есть еще много неопределенностей, рисков, локдаунов. В то же время, если смотреть на ситуацию, то она гораздо лучше, чем была год назад, чем была осенью. Россия, допустим, уже зарегистрировала три вакцины у себя, и у нас тоже идет активная вакцинация населения», — сказал он на министерском мониторинговом комитете ОПЕК+, трансляция фрагмента заседания велась на телеканале «Россия 24».

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ состоялся 3 марта. На нем рассматривались возможные уровни добычи ОПЕК+ в апреле.

В начале января Новак заявил, что Россия позитивно оценивает ситуацию на рынке нефти и ожидает смягчения карантинных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19.

Ранее, 5 января, вице-премьер РФ выразил надежду на то, что с началом вакцинации от коронавируса рынок нефти будет восстанавливаться в 2021 году.

В конце декабря Новак уже отмечал, что появление вакцин от COVID-19 способствует восстановлению спроса на нефть.