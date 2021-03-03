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Агрегатор такси рассказал о факторах повышения цен на поездки

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На повышение цены на поездки в такси могут влиять разные факторы, в том числе количество машин на линии или загруженность дорог. Об этом «Известиям» 3 марта сообщили в пресс-службе компании «Ситимобил».

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«Стоимость поездок формируется с помощью алгоритмов динамического ценообразования, которые учитывают множество факторов: например, загруженность дорог, прогнозируемую продолжительность поездки, количество машин на линии. Каждый из этих факторов может повлиять на увеличение стоимости поездки», — пояснили в компании.

В зимний сезон и плохую погоду цены всегда могут быть чуть выше, чем в другие периоды, за счет увеличения спроса, сложной ситуации на дороге и так далее, отметили в компании. К тому же с возвращением жителей города к обычной жизни спрос на такси опережает докоронавирусные показатели, а кратно увеличить количество водителей просто невозможно, их столько нет в городе, говорится в сообщении.

Вдобавок, отметил сервис, существуют повышающие стоимость коэффициенты — ключевой механизм баланса спроса и предложения, задача которого сбалансировать два этих направления.

«Если бы они не работали, в часы пик большое количество людей просто не смогло бы в принципе воспользоваться услугами, так как не нашелся бы водитель, готовый выполнить их заказ», — отметил агрегатор.

Наличие повышающих коэффициентов позволяет привлечь водителей именно в те районы и в те часы, где их больше всего не хватает, и дает возможность уехать тем, кому это действительно нужно.

В совокупности эти факторы могут приводить к повышению цены, это необходимо для поддержания нужного уровня сервиса, добавили в пресс-службе компании.

Ранее, 16 февраля, департамент транспорта Москвы обратился к агрегаторам такси с просьбой не завышать цены на поездки из-за обильных осадков. По данным департамента, в период снегопада, обрушившегося на столицу 12 февраля и не прекращавшегося на протяжении нескольких дней, цены на услуги некоторых операторов такси выросли в 2–3 раза.

Позднее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погоды. Соответствующие запросы ведомство направило в адрес «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везет», Gett и «Максим».

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